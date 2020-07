Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Sprinter mit Anhänger gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch stahlen Unbekannte in der Heidenheimer Innenstadt einen Kleintransporter.

Der silberne Mercedes parkte um 21 Uhr vor einem Gebäude in der Gutenbergstraße. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr wollte der Besitzer mit seinem Gespann losfahren. Da bemerkte er den Diebstahl. Das Fahrzeug war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen und muss demnach geknackt worden sein. Die Polizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07321/3220 um Zeugenhinweise. An dem Mercedes waren die Kennzeichen HDH-AF 319 montiert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Sprinter ein silberner Anhänger mit einem Spezialaufbau für Pkw-Transporte befestigt. An dem war das Kennzeichen HDH-AF 29 angebracht. Den Wert des Gespanns schätzt die Polizei auf knapp 70.000 Euro.

