Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zahlreiche Corona-Verstöße und Einbruchsdiebstahl am Lambsheimer Weiher

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am Abend des 08.05.2021 hielt sich im Bereich des Lambsheimer Weihers eine größere Personengruppe auf. Da die festgestellten Personen gegen die bestehenden Corona-Regelungen verstießen, wurden insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Noch am selben Abend wurde in das am Lambsheimer Weiher befindliche Kiosk eingebrochen und diverse Waren, als auch Bargeld, entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell