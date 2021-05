Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 09.05.2021, gegen 23.15 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass bei ihm in der Tankstelle ein alkoholisierter Mann erschienen sei, welchem er den Kauf weiterer Alkoholika verweigert habe. Dieser habe daraufhin das Tankstellengelände mit einem Pkw verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw in der Industriestraße festgestellt werden. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers aus Frankenthal konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hier wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

