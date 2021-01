Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruch

RintelnRinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Freitag, 01.01.21, 14:00 Uhr, bis Samstag, 02.01.21, 18:15 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Engen Straße in Rinteln und entwendeten Bargeld und elektronische Gegenstände im geschätzten Wert von 150,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

