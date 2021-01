Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an Pkw

RintelnRinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Donnerstag, 31.12.21, 15:00 Uhr bis Freitag, 01.01.21, 08:20 Uhr haben bisher unbekannte Täter in Rinteln im Graebeweg die Reifen an einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw Fiat Panda und einem schwarzen Ford Focus mittels unbekanntem Gegenstandes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450

