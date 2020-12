Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubte Altreifenentsorgung im Waldstück Hassel

HasselHassel (ots)

(har) In einem Waldstück nahe der ehemaligen Kiesgrube, zwischen der Straßen "Moorweg" und "Hämelhauser Kirchweg" in 27324 Hassel, wurden ca. 30 PKW-Reifen unerlaubt abgelegt.

Die Tatzeit konnte eingegrenzt werden und beläuft sich vom 28.12.2020, 13:30 Uhr bis zum 29.12.2020, 13:30 Uhr.

Auf einigen Reifen wurden Aufschriften, welche mittels weißem Wachsmalstift gefertigt wurden, aufgefunden. Darunter "VL 153" und "HL 313", wobei "VL" und "HL" vermutlich für vorne bzw. hinten links stehen.

Das Polizeikommissariat Hoya bittet daher um die Mithilfe von Zeugen. Falls Sie in der angegebenen Zeitspanne und am angegebenen Ort verdächtige Personen, Verhalten oder Fahrzeuge festgestellt haben bzw. die Ziffernkombination wiedererkennen, so melden Sie sich bitte bei der Polizeidienststelle in Hoya.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell