Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallverursacher gesucht

StadthagenStadthagen (ots)

Am Samstag, den 26.12.20, gegen 21.30 Uhr, wurde in Stadthagen, Kolberger Straße, vor Haus Nr. 9, ein geparkter brauner Pkw Opel Insignia beschädigt. Der Verursacher, Fahrer eines blauen Kleinwagens mit dem Kennzeichenfragment SHG-NX ???, touchierte beim Ein-/ und Ausparken den Pkw des Geschädigten an der hinteren linken Stoßstange und entfernte sich in Richtung Hüttenstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte zwar den Unfallhergang beobachten, jedoch leider nicht das Kennzeichen genau ablesen. Weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel: 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

