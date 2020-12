Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallverursacher gesucht

StadthagenStadthagen (ots)

Bereits am Freitag, den 11.12.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, kam es in Stadthagen, Hüttenstraße 50, dortiger Kundenparkplatz vor dem "Aktion-Markt", zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich mit seinem Pkw, den geparkten weißen Pkw Suzuki "Swift", mit hannoverschem Kennzeichen. Dieser wurde an der vorderen linken Stoßstange/Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Kriminalermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

