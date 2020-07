Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gesuchtes Pärchen festgenommen - es lagen gleich drei Haftbefehle vor

Nürnberg (ots)

Die Bundespolizei in Augsburg hat ein kriminelles Pärchen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte mit drei Haftbefehlen nach den beiden gesucht.

Einen guten Riecher haben in der Samstagnacht (18. Juli) zwei Bundespolizisten am Augsburger Hauptbahnhof bewiesen. Bei einer Personenkontrolle konnte sich eine 38-jährige Deutsche nicht ausweisen. Sie gab an, dass sie in einem nahegelegenen Hotel nächtige und dort ihr Ausweis sei. Als es dann an der Rezeption des Hotels hieß, dass die die Frau dort nicht bekannt war, sagte sie, dass sie mit im Hotelzimmer ihres Freundes nächtige. Dieser war an der Rezeption bekannt. Bevor die Beamten mit der Frau zum Zimmer des Pärchens gingen, überprüften sie noch die Personalien des Freundes. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen bestand. Als die Beamten das Hotelzimmer inspizierten, war der Gesuchte bereits abgereist. Die Frau konnte aber endlich ihren Personalausweis vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Daten ergab, dass gegen sie zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Beleidigung und Bedrohung vorlagen. Die Beamten nahmen die Frau deshalb mit zum Bundespolizeirevier Augsburg. Kurz nachdem die Festgenommene von dort mit ihrem Freund telefoniert hatte, kam auch dieser zur Bundespolizei und wurde ebenfalls verhaftet.

Die 38-jährige Frau wurde zur Verbüßung einer achtmonatigen Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, ihr 40-jähriger Freund einem Untersuchungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell