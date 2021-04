Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sturz eines Pedelec Fahrer - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 68-Jähriger befuhr am Montag, 05.04.2021, gegen 12.25 Uhr, mit einem Pedelec den Rad-/Gehweg vom Pendlerparkplatz Lucke kommend in Richtung Rümmingen. Bei der Talfahrt verlor er wohl sein Basecap und versuchte nach diesem zu greifen. Hierbei bremste er das Pedelec so stark ab, dass er über das Vorderrad hinweg auf die Straße stürzte. Mit schweren Gesichtsverletzungen wurde der 68-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

