Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: 16-jähriger bei Unfall mit dem Traktor schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 06.04.2021 gegen 16.40 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher als er mit seinem Traktor auf einem Feld Nahe der Horheimer Straße unterwegs war. An dem steilen Hang geriet das Fahrzeug dermaßen in Fahrt, dass der 16-jährige es nicht mehr gebremst bekam. Er konnte noch von dem Gefährt abspringen und erst nach mehreren hundert Metern blieb der Traktor unten am Hang hängen. Der Jugendliche wurde mit dem Helikopter in die Klinik geflogen, Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell