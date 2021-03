Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Hochwertige Geräte und Werkzeuge aus Kastenwagen entwendet

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmittag (03.03.21) in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.00 Uhr an der Herthaseestraße aus einem Kastenwagen hochwertige Geräte und Werkzeuge entwendet. Dazu schlugen sie ersten Erkenntnissen zufolge die rechte Heckscheibe des weißen VW Crafters ein. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich. Die Geschädigten hatten die Baustelle, auf der sie arbeiteten, eigenen Angaben zufolge für ihre Mittagspause kurz verlassen. Als sie zurückkehrten, stellten sie den Schaden sowie den Diebstahl fest. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

