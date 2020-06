Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Reifen löst sich von Anhänger und verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der B 414

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2020 befuhren um 15:15 Uhr zwei Pkw´s die B414 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hof. Das vordere Fahrzeug fuhr mit einem Anhänger, an dem sich plötzlich aus ungeklärter Ursache ein Reifen löste. Der Reifen geriet in den Gegenverkehr und wurde dort durch einen Lkw erfasst. Der Reifen schleuderte wiederrum nach links auf den Pkw der hinter dem Pkw mit Anhänger fuhr. Fahrer und Beifahrerin dieses Pkw´s wurden hierbei, u.a. durch Glassplitter, leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

