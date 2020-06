Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Kleinwagen

Hachenburg (ots)

Am Montag, den 22.06.2020 um 15:33 Uhr befuhr die 20-jährige Geschädigte mit ihrem grauen Fiat 500 die Straße "Neumarkt" in Hachenburg. Den Kreisverkehr "Neumarkt/Steinweg/Wilhelmstraße/Alexanderring" wollte diese in den "Steinweg" verlassen, musste jedoch wegen eines Fußgängers, der den Fußgängerüberweg direkt hinter der Ausfahrt in den "Steinweg" nutzte, noch im Kreisverkehr anhalten. Dies bemerkte der Fahrer eines nachfolgenden schwarzen Kleinwagens zu spät, so dass dieser auf den Fiat auffuhr. Anschließend setzte dieser seine Fahrt über den "Alexanderring" fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 1000EUR.

Der Fahrer des unfallflüchtigen schwarzen Kleinwagen wird wie folgt beschrieben: braune Haare, Alter etwa 25 Jahre).

Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und/oder dem schwarzen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich telefonisch (02662-95580) oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell