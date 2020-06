Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Zeugen einer Unfallflucht nach Parkplatzrempler gesucht

Westerburg (ots)

Am Montag, 22.06.2020, zwischen 16:15 und 16:40 Uhr wurde ein roter PKW Skoda Octavia mit Westerwald-Kennzeichen hinten rechts verkratzt. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit in Westerburg in der Hergenrother Straße nacheinander auf den Parkplätzen eines dortigen Getränkemarktes und gegenüber vor einem Supermarkt. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug beim Ausparken den parkenden Skoda. Da sich der Verursacher unerkannt entfernte, werden nun mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Westerburg, Telefon 02663/ 9805-0, zu melden.

