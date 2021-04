Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Scheiben an zwei Autos eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte schlugen zwischen Montag, 05.04.2021, 19.30 Uhr und Dienstag, 06.04.2021, 11.30 Uhr die Seitenscheibe eines Citroens ein, welcher auf dem Parkplatz des Geschäftes Villringer Expert im Hebelweg geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, der Sachschaden ist noch unklar. Auch auf dem Parkplatz bei der Badmattenhalle in der Bergseestraße kam es zu einem gleichen Vorfall. Auch hier wurde die Seitenscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen. Aus diesem wurde eine Dokumentenmappe entwendet. Der Vorfall wurde der Polizei am 06.04.2021 gemeldet, das Fahrzeug stand aber bereits seit Donnerstag, 01.04.2021 auf dem Parkplatz der Badmatte. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz im Hebelweg oder der Badmattenhalle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

