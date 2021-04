Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfall unter Alkohol mit 10000 Euro Sachschaden

Mit seinem Toyota befuhr am Dienstag, 06.04.2021 gegen 18.30 Uhr ein 27 Jahre alter Mann die Albtalstraße in Fahrtrichtung St. Blasien. Kurz nach der Abzweigung nach Unterkutterau kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei verletzte er sich leicht. Vom DRK wurde der junge Mann untersucht, konnte aber wieder entlassen werden. Er gab an, wegen eines Reifenschadens von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten Atemalkoholgeruch auf, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, sein Toyota wurde abgeschleppt und den Führerschein gab der 27-jährige freiwillig zu den Akten.

