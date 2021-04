Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Schranke

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 06.04.21, gegen 10:04 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Studerstraße. Bei Einfahren in ein Tankstellengelände übersah die Autofahrerin eine dort befindliche Schranke und kollidierte daraufhin mit dieser. Am Auto und der Schranke entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell