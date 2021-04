Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fehler beim Aussteigen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 61-jähriger Mann parkte am Sonntag, 04.04.2021, gegen 13.50 Uhr, seinen Pkw am rechten Fahrbahn in der Friedrich-Hecker-Straße. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug achtete dieser wohl nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Ein 72-jähriger Radfahrer blieb an der geöffneten Fahrertür hängen und stürzte. Hierbei zog sich der Radfahrer eine Kopfverletzung zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in die UNI-Klinik nach Freiburg geflogen.

