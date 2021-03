Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden PKW beschädigt und vom Unfallort entfernt

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am Freitag, dem 12.03.21, zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, wurde ein PKW, der auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Bodenfelde abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der Beifahrertür vermutlich beim Ausparken beschädigt.Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 oder Bodenfelde, Tel.: 05572/948520.

