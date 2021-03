POL-PDLD: Fundfahrrad / Verdacht des unbefugten Gebrauchs von Fahrrad

Polizeidirektion Landau

Passanten fiel am Samstagmittag am Feldrand des Landesgartenschaugeländes liegend, ein Fahrrad auf, welches derzeit nicht zugeordnet werden kann. Es handelt sich um ein schwarz/blaues Herren-Trekkingrad der Marke Zündapp. Möglicherweise kann auf diesem Wege der Verlierer / Geschädigte festgestellt werden. Hinweise werden von der Polizei Landau unter der Rufnummer: 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

