Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmittag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Waffenstraße in Landau zugetragen hat. Nach ersten Ermittlungen wurde das unfallbeschädigte Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 2 am Straßenrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer muss mit derartiger Wucht gegen die linke Fahrertür gefahren sein, dass der PKW mit dem rechten Vorderreifen auf den Bordstein geschoben wurde. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell