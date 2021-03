Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich

L507 / Frankweiler (ots)

Glück im Unglück hatten am gestrigen Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Südliche Weinstraße. Im Bereich der scharfen Rechtskurve auf der L 507, zwischen Frankweiler und Albersweiler, verlor nach ersten Ermittlungen der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund hierfür dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen das Fahrzeug des ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Glücklicherweise blieb der Unfallgegner nur leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn beidseitig für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

