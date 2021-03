Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rangierversuche schlugen fehl

Herxheim bei Landau (ots)

Wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht muss sich ein 85 Jahre alter Mann aus dem Raum Heidelberg verantworten. Dieser wollte am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Oberhohlstraße in Herxheim mit seinem PKW rangieren. Dabei stieß er gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und sogar gegen einen Betonpoller. Anschließend wollte er die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Aufmerksame Passanten konnten den älteren Herren jedoch stoppen und ihn dazu bewegen, auf die bereits alarmierte Polizei zu warten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

