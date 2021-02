Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefährlicher Leichtsinn - Unbekannte legen Steine auf Gleise in Übach-Palenberg - Bundespolizei nimmt Ermittlungen auf und warnt vor Folgen!

Aachen - Heinsberg - Übach-Palenberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei Aachen von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über ein Überfahren von Gegenständen im Gleisbereich in der Nähe des Bahnhofs Übach-Palenberg informiert. Es wurde sofort eine Streife zum Ort des Geschehens entsendet. Dort fanden die Beamten noch Spuren von zerborstenen Steinen vor, die Unbekannte zuvor auf die Gleise gelegt hatten. Der Tatort befindet sich auf Höhe des Sportplatzes in Übach-Palenberg. Dass es sich hier nicht nur um einen "Dumme-Jungen-Streich" handelt, zeigt alleine der Umstand, dass die Bundespolizei Aachen Ermittlungen in Sachen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen hat.

Zeugen können sich unter der bundesweiten und kostenfreien Hotline der Bundespolizei unter: 0800 6 888 000 melden.

Auch die Gefahren, die alleine durch das Auflegen der Steine entstehen, werden oftmals unterschätzt.

Deswegen warnt die Bundespolizei:

- Steine, die auf Gleise gelegt werden, wirken beim Überfahren wie Geschosse und können den Verursacher oder vorbeikommende Passanten lebensgefährlich verletzen.

- Das Betreten und der Aufenthalt in Gleisen ist

lebensgefährlich. Annähernde Züge werden oftmals erst zu spät wahrgenommen. Auch die Sogwirkung ist von vorbeifahrenden Zügen sehr stark und kann in unmittelbarer Nähe befindliche Personen mitreißen.

- Bremswege von Zügen können sich bis zu einer Länge von 1 Kilometer erstrecken.

