Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Bäume geprallt und schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Montag in Gronau erlitten. Der Gronauer war gegen 11.35 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 566 (Steinfurter Straße) aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und schleuderte in den Straßengraben. Zeugen bargen den Verletzten aus dem Wagen, der auf dem Dach zu liegen gekommen war. Der Rettungsdienst brachte den Gronauer in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

