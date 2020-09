Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

33129 Delbrück (ots)

(ah), Samstag, 26.09.20, 12:55 Uhr, 33129 Delbrück, Wittmundstraße, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Am Samstagmittag befuhr eine 51-jährige Pkw-Führerin die Wittmundstraße in Richtung Lipplinger Straße. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines ebenfalls 51-jährigen Fahrzeugführers. Anschließend kam die Unfallverursacherin nach links von der Fahrbahn ab und schließlich am linken Fahrbahnrand vor einem Straßenbaum zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Straßenbaum wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Delbrück gefällt.

