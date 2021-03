Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken hinterm Steuern

Landau (ots)

Aufmerksame Zeugen melden am Samstagabend um 22:30 Uhr einen stark schlangenlinienfahrenden Fahrzeugführer in der Landauer Innenstadt. Durch eine Streife der Polizei Landau konnte der 41 Jahre alte Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da er stark nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, welcher letztlich 2,16 Promille ergab. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Dem nicht genug, musste er aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrads in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

