Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW bei Abbiegevorgang

Uslar (ots)

(fi) Am Samstag, den 13.03.2021 haben um 10 Uhr zwei PKW hintereinander die Straße "Kurze Straße" in Richtung Ortsteil Eschershausen befahren. An der Kreuzung Wolfhagen hatten beide PKW zunächst verkehrsbedingt aufgrund der Rotphase einer Lichtzeichenanlage hintereinander gewartet. Nachdem die Lichtzeichenanlage "grün" angezeigt hatte, fuhren beide PKW bei parallel zueinander begonnenen Abbiegevorgängen in den Wolfhagen gegeneinander. Aufgrund der zunächst unklaren Situation bezüglich des Unfallherganges wurde die Polizei zwecks Aufnahme kontaktiert.

Zeugen zu dem obig dargestellten Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571-926000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell