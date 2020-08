Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrräder entwendet, Farbschmierereien u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen in der Geigeräckerstraße geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Fahrräder entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Montagabend im kurzen Zeitraum zwischen 22:05 Uhr und 22:25 Uhr zwei Pedelecs der Marke Cube, die in der Ditzenbacher Straße abgestellt waren. Eines der Fahrräder ist olivengrün mit internem Akku, das andere schwarzgrün mit externem Akku. Zeugenhinweise auf die Diebe oder zum Verbleib der Zweiräder nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Hochwertiges Fahrrad aufgefunden

Das Polizeirevier Winnenden sucht den Besitzer eines schwarzen Cube-Pedelecs. Dieses wurde am Montagmorgen von einem ehrlichen Finder in einem Gebüsch zwischen Leutenbach und Winnenden aufgefunden und beim Polizeirevier abgegeben. Möglicherweise hat der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades den Diebstahl bislang noch nicht bemerkt bzw. zur Anzeige gebracht. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 12 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag einen in der Friedrich-List-Straße geparkten Renault Kangoo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hierbei verursachte er rund 300 Euro Sachschaden am geparkten Pkw.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Farbschmierereien

Bisher unbekannte Täter beschmierten die Unterführung am Nellmersbacher Bahnhof mit Schriftzügen und Symbolen, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind. In welchem Zeitraum die Schmierereien angebracht wurden, ist bisher unklar, bemerkt wurden die Beschädigungen an der Unterführung am Samstagvormittag.

Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 17 Uhr die Heilbronner Straße und wollte nach links in die L 1115 in Richtung Backnang einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer 33-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Diese wurde hierbei leicht verletzt, ihr Auto wurde abgeschleppt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf insgesamt 10.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Im Egerlandweg stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort stehenden Ford Fiesta und beschädigte diesen am vorderen linken Fahrzeugeck. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, das sich zwischen Sonntag- und Montagabend ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

4000 Euro ist die Schadensumme eines Unfalls, der sich am Montag gegen 10.50 Uhr ereignete. Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Transits befuhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts und stieß mit einem Mercedes zusammen, als er auf die linke Fahrspur wechselte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell