Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Landstraße

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer kam am Samstag, 03.04.2021, gegen 16.30 Uhr, auf der Landstraße 132, zwischen Kandern und Sitzenkirchen, aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und rutsche mit dem Motorrad noch etwa 50 Metern über die Fahrbahn. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

