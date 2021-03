Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer verletzt Hund tödlich - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Dienstagvormittag (30.03., 10.25 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall auf dem Rebhuhnweg informiert, bei welchem ein Hund tödlich verletzt wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw den Rebhuhnweg aus Richtung Lerchenweg kommend, in Richtung Gütersloher Straße. Zu dem Zeitpunkt befand sich eine 64-jährige Verlerin auf dem Rebhuhnweg etwa in Höhe der Hausnummer 43, die gemeinsam mit ihrem Hund spazieren ging und sich gerade mit einer weiteren Zeugin unterhielt. Der Hund hatte sich derweil hingelegt. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr der Pkw-Fahrer das Tier, als er den Bereich passierte und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Kreuzungsbereich Gütersloher Straße/ Westring fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Hund erlag später seinen Verletzungen.

Der Pkw konnte als schwarzes SUV/ Geländewagen mit amtlichen Gütersloher (GT) Kennzeichen beschrieben werden.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen schwarzen SUV/ Geländewagen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

