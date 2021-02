Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes Oldtimer aus Container entwendet - Erkrath - 2102124

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in Erkrath an der Hochdahler Straße einen grünen Mercedes Oldtimer (Daimler 190 C) aus einem Container entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagmittag (20. Februar 2021) hatte der Pächter eines Parkplatzes an der Hochdahler Straße auf seinem Gelände nach dem Rechten geschaut und dabei auch einen Container kontrolliert, in dem ein grüner Mercedes Oldtimer (Modell Daimler 190 C) untergestellt war. Als der Mann feststellte, dass der Oldtimer nicht mehr in dem Container stand, wurde er stutzig und benachrichtigte die Halterin des Wagens, die jedoch nichts über den Verbleib ihres Daimlers sagen konnte. Sie hatte den Wagen bereits am 15. Dezember 2020 in dem Container abgestellt und seitdem nicht mehr nach ihrem Auto nachgesehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Straftäter zwischen Mitte Dezember und dem 20. Februar 2021 das Schloss des Containers knackten und daraus den Mercedes Oldtimer entwendeten.

Der 57 Jahre alte Daimler war ohne Kennzeichen in dem Container untergestellt und hat noch einen Zeitwert von rund 30.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu möglicherweise tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell