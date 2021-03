Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfache Farbschmierereien am Bahnhof Herzebrock - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Nacht zum Dienstag (29.03., 20.00 Uhr - 30.03., 08.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male im Bereich des Bahnhofsvorplatz in Herzebrock Schäden durch Farbschmierereien verursacht.

Mit blauer, roter und schwarzer Lackfarbe sprühten die Täter Schriftzüge auf Glasflächen, eine Mauer und auf die Klinkerfassade eines Stellwerkhauses. Bereits am vergangenen Wochenende kam es Bahnhofsvorplatz zu derartigen Sachbeschädigungen. Zudem wurde in der Dienstagnacht (29.03. - 30.03.) ebenfalls erneut die Sporthalle einer Grundschule an der Wiesenstraße durch Graffiti beschmiert. Ein gesamter Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden und wird geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell