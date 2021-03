Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Presseerklärung des Hauptzollamts Bielefeld, des Technischen Hilfswerks Gütersloh und der Polizei Gütersloh - Verkehrskontrollen im Bereich des Autohofs Aurea

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am Freitag (26.03.) fanden in der Zeit von 18.00 bis 03.00 Uhr kooperative Verkehrskontrollen auf dem Areal des Autohofs Aurea, zur Überprüfung des Reise- und Logistikverkehrs statt.

Die Durchführung der gemeinsamen Kontrollen fand unter Beteiligung der Kontrolleinheiten Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bielefeld sowie von Kräften des Verkehrs- und Wachdienstes der Kreispolizeibehörde Gütersloh statt. Unterstützt wurden die Kontrollmaßnahmen durch Kräfte des Technischen Hilfswerks Gütersloh, die den Kontrollort mit Absperrmaterial und Technik zur Ausleuchtung bestückten. Darüber hinaus errichtete das THW Gütersloh ein Zelt, in welchem mögliche Blutproben entnommen und Personendurchsuchungen durchgeführt werden konnten. Hier befand sich auch ein stationäres und gerichtsverwertbares Atemalkoholmessgerät.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Überprüfung von Verkehrsdelikten und in der Bekämpfung der allgemeinen Kriminalität, aber auch in der Überprüfung möglicher Verstöße des Zollrechts.

Insgesamt wurden 75 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer intensiv kontrolliert. Hier stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest, die durch die Polizei und das Hauptzollamt konsequent geahndet wurden. Für die erfolgreiche Umsetzung wurden zudem bei einigen Durchsuchungsmaßnahmen auch Drogenspürhunde der Polizei eingesetzt. Hier wurden in drei Fällen geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kontrollen führten im Weiteren zu neun Strafverfahren die wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen die Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetze sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet wurden. Zudem wurden bei vier Fahrzeugführern Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt. Den Pkw-Fahrern wurden jeweils Blutproben durch eine beauftragte Ärztin am Kontrollort entnommen. Weitere vier ordnungsrechtliche Verfahren wurden wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften und die Ladungssicherung eingeleitet. Darüber hinaus wurden diverse Verwarngelder, wie z.B. bei Gurtverstößen verhängt.

Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell