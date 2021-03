Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge aus Transportern gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Montagnacht (28.03., 21.30 Uhr - 29.03., 06.30 Uhr) wurde ein Firmengelände am Heiligenhäuschenweg in Wiedenbrück von bislang unbekannten Tätern aufgesucht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter gewaltsam drei verschlossene Mercedes Firmentransporter und entwendeten diverses hochwertiges Werkzeug aus den Fahrzeugen. Zu dem Diebesgut zählen unter anderem Vibrationsstampfer, Kernbohrgeräte sowie ein PE-Schweißautomat, eine Kettensäge und ein Elektro-Stemmhammer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell