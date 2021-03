Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und verunfallt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zivile Polizeibeamte befuhren in der Sonntagnacht (28.03., 01.40 Uhr) die Osnabrücker Landstraße und bemerkten einen bis dahin unbekannten Fahrer eines Audi, welcher mit deutlichen Schlangenlinien die Straße befuhr.

Die Beamten gaben sich umgehend als Polizisten zu erkennen, indem sie Anhaltezeichen gaben und ein mobiles Blaulicht einschalteten. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und bog in der Folge in die Straße Im Lütken Ort ein. Hier beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug unvermittelt und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf über die Straße Am Hüttenbrink, bog der Audi-Fahrer in die Franz-Grochtmann-Straße ab. Hier kam der Audi-Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber von den Beamten kurz darauf gestellt werden.

Die Polizisten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten bei dem 21-jährigen Gütersloher einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser bestätigte die Wahrnehmungen der Beamten. Auf der Polizeiwache wurde dem 21-Jährigen anschließend durch einen beauftragten Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Führerschein des Güterslohers wurde darüber hinaus sichergestellt.

Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden lag bei 32 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell