POL-GT: Verkehrsunfallflucht - 21-Jährige alkoholisiert und mit Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Samstagmorgen (27.03., 05.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch Zeugen über eine bis dahin unbekannte Pkw-Fahrerin informiert, die in Schlangenlinien die Marienfelder Straße stadteinwärts, Richtung Bismarckstraße befuhr. Den Erkenntnissen nach fuhr die Pkw-Fahrerin zeitweilig auf die Gegenfahrbahn der Marienfelder Straße, ohne das entgegenkommender Fahrzeugverkehr gefährdet wurde. Kurz darauf trafen die eingesetzten Polizeikräfte ein und stellten einen silbernen Nissan auf der Baumstraße, entgegen der Einbahnstraße fahrend Richtung Marienfelder Straße fest und hielten die Fahrerin an.

Das Fahrzeug wies Unfallbeschädigungen auf. Korrespondierende Spuren wurden später an einer Verkehrsinsel der Marienfelder Straße vorgefunden. Bei der 21-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vlotho nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest musste nach mehrfachen Versuchen abgebrochen werden. Unvermittelt leistete die 21-Jährige in der Folge Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten und verletzte diese leicht.

Die Beamten nahmen die 21-Jährige zunächst in Gewahrsam. Auf der Polizeiwache wurde durch einen beauftragten Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet. Darüber hinaus wurde der Nissan als Beweismittel sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

