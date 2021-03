Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung am ZOB - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (28.03., 21.30 Uhr) kam es im Stadtgebiet am ZOB und in der Folge an der Unterführung der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern und einem 20-jährigen Mann aus Gütersloh, welcher hierbei leicht verletzt wurde.

Den Erkenntnissen nach geriet der 20-Jährige zunächst mit einem der beiden Unbekannten in einem Schnellrestaurant am ZOB verbal aneinander. Kurz darauf verließ der 20-Jährige das Restaurant und begab sich zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Bereich der Unterführung, auf dem Geh- und Radweg der Friedrich-Ebert-Straße, wurde er abermals von den beiden unbekannten Männern angesprochen. Hier schlug einer der beiden unvermittelt mit einer Plastikflasche gegen den Kopf des Güterslohers. Der zweite Täter schlug mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend flüchteten beide Männer zurück Richtung Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Kaiserstraße.

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und gab an, zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Ein Täter hatte ein osteuropäisches Aussehen, war groß und trug weiße Oberbekleidung. Der zweite Täter hatte ein südländisches Aussehen, war deutlich kleiner, dunkel gekleidet und trug einen Vollbart.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell