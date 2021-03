Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrer kollidiert alkoholisiert mit Laternenmast und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Freitagnachmittag (26.03., 15.00 Uhr) die Polizei, nachdem er einen Verkehrsunfall auf dem Stadtring Nordhorn beobachtete, bei welchem der Pkw-Fahrer anschließend flüchtete.

Die eingesetzten Beamten konnten den 32-jährigen Fahrer mit seinem unfallbeschädigten Audi kurz darauf in der Robert-Bosch-Straße auf einem Parkplatz feststellen und kontrollieren. Zuvor befuhr der Audi-Fahrer den Erkenntnissen nach den Stadtring Nordhorn in Richtung Berliner Straße/ B 61. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der 32-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück vom Unfallort.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Beamten. Der 32-Jährige stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zudem wurde dem 32-Jährigen in einem Gütersloher Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

