Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.11.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Schmiererei an Schule - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch "verzierten" Unbekannte den Eingang einer Künzelsauer Schule mit Graffiti. Die Schmierer machten sich zwischen 18.30 Uhr, am Dienstag, und 7.20 Uhr, am Mittwochmorgen, zu Werke und hinterließen mehrere Tags. Zeugen, die Hinweise auf die "Künstler" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier in Künzelsau zu melden.

