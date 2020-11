POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.11.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Dörzbach: Verkehrsunfall mit Linienbus

Am Montagabend prallte der BMW eines 53-Jährigen in Dörzbach auf einen Linienbus. Der Busfahrer hatte gegen 19 Uhr in der Goldbachstraße zunächst einen, an einer Bushaltestelle stehenden Fahrgast übersehen und hielt daher sein Gefährt erst kurz nach der eigentlichen Haltebucht an. Der 53-Jährige, der hinter dem Bus fuhr, konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von knapp 11.000 Euro.

Neuenstein: Abbiegen will gelernt sein

Rund um Neuenstein kam es am Dienstag zu zwei Unfällen bei Abbiegevorgängen. Gegen 15 Uhr war eine 61-Jährige in einem Fiat auf der Landstraße von Neuenstein in Richtung Hohebuch unterwegs, als sie an einer Abzweigung nach links abbiegen wollte. Dazu setzte sie erst kurz vor der Einmündung den Blinker und zog nach links. Ein 58-Jähriger, der in seinem Opel hinter der 61-Jährigen fuhr, erkannte die Sitaution zu spät und prallte in die Seite des abbiegenden Fiats. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf rund 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Auch bei einem Unfall einige Stunden später auf der Kreisstraße von Eschelbach nach Kesselfeld gab es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr auf der Strecke mit einem Traktor und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Obwohl der der junge Mann den Abbiegevorgang durch Blinken angezeigt hatte, setzte ein 82-Jähriger mit seinem Skoda zum Überholen an und prallte gegen den abbiegenden Schlepper. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 14.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

