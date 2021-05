Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Speyer (ots)

Unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und dann zu Fuß geflüchtet ist am Montag um 14:54 Uhr ein 27-Jähriger PKW-Fahrer. Der Mann war gemeinsam mit seiner 28-jährigen Beifahrerin in der Gilgenstraße unterwegs, als er dort mit einem geparkten Transporter kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Gesamtwert von schätzungsweise 9000 EUR. Anstelle die Polizei zu verständigen, fuhr der Mann weiter bis zum Postplatz und ergriff anschließend zu Fuß die Flucht. Seine Beifahrerin blieb vor Ort. Nachdem der Unfallverursacher ermittelt werden konnte, wurde er von einer Streife zu Hause aufgesucht. Dort angetroffen, war der Grund für sein plötzliches Verschwinden schnell klar. Er war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte einen Alkoholwert von über 2 Promille und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da es sich bei der Beifahrerin auch um die Fahrzeughalterin handelte, muss auch sie sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

