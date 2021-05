Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Angebliche Geldanlage entpuppt sich als Betrug

Schifferstadt (ots)

300% Gewinn bei einer Geldanlage von 250 Euro verspricht eine Internetwerbung, auf welche am 10.05.2021 ein nunmehr Geschädigter seine Telefonnummer preisgab. In der Folge fanden mehrere Telefonkontakte mit einer angeblichen Firma statt, in denen der Geschädigte aufgefordert wurde immer mehr Geld zwecks Einlage zu überweisen. Als der Geschädigte klarmachte, dass er kein weiteres Geld überweisen werde, brach jeglicher Kontakt ab. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Betruges.

