Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vorhängeschloss hält stand

Gronau (ots)

Mit einer Eisenstange rückten Unbekannte einem Vorhängeschloss in Gronau zu Leibe. Das Schloss sichert einen Container an der Vereinsstraße, der als Lagerraum einer Bäckerei dient. Trotz der enormen Hebelwirkung hielt der Sicherungsmechanismus der Gewalteinwirkung stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 04.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

