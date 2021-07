Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Reken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag in Reken. Ein 66-jähriger Marler befuhr gegen 08.55 Uhr den Gewerbering aus Richtung Industriestraße kommend. Als ein 25-jähriger Rekener mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell