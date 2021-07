Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unversichert mit E-Scooter unterwegs

Borken (ots)

Sie sind klein, flott unterwegs und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Leider zieht das Fahren mit einem E-Scooter in manchen Fällen auch eine Strafanzeige nach sich - wie am Dienstag für einen 26-Jährigen in Borken. Denn für seinen Elektroroller fehlte die notwendige Versicherung. Polizeibeamten war aufgefallen, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Was ist zu beachten, wenn man einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum benutzen will? Informationen dazu gibt die Polizei im Internet unter https://polizei.nrw/e-scooter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell