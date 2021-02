Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kradfahrer flüchtet

Rücksichtslos war ein Motorradfahrer am Mittwoch im Bereich Hohenstaufen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war ein Motorrad von Hohenstaufen in Richtung Lenglingen unterwegs. Ein Zeuge sah, wie der Fahrer auf der Hinterachse seines Zweirades fuhr. Später beobachtete er, wie der Fahrer ein Motorrad im Kurvenbereich und später auf der Straße nach Ottenbach einen Pkw überholte. Dann scherte er wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Autofahrer in den Grünstreifen ausweichen. Später beobachtete der Zeuge erneut, wie der Motorradfahrer, der mit einer weißen Supermoto mit goldenen Felgen unterwegs gewesen sein soll, auf den Hinterrädern, fuhr. Der Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, soll einen gelben Helm getragen haben. Der Zeuge hatte die Polizei gerufen, die mit vielen Streifen nach dem Motorrad fahndete. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrspolizei Göppingen (07161/63-2360) dauern an.

