Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schilder von Baustelle gestohlen

Borken (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Borken Baustellenschilder entwendet. Dazu kam es an der Hohen Oststraße. Zudem beschädigten die Täter einen Absperrzaun. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

