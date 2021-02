Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autos beschädigt +++ Aurich - Einbruch in Bäckerei +++ Aurich - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt +++ Aurich - Zeugen gesucht +++ Südbrookmerland - Kornnatter in Vorgarten gefunden

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autos beschädigt

In der Nacht zu Dienstag wurden in Aurich mehrere Autos beschädigt. Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, traten oder schlugen Unbekannte in der Von-Tirpitz-Straße die Außenspiegel von drei Fahrzeugen ab. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Bäckerei in Aurich eingebrochen. Im Extumer Weg verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Bäckerei. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Aurich leicht verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr wollte eine 56-jährige Opel-Fahrerin von einem Grundstück auf die Julianenburger Straße fahren. Dabei übersah sie auf dem Radweg offenbar zwei Männer mit einem E-Scooter und einem Pedelec, die in Richtung Fischteichweg fuhren. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten. Der 47 Jahre alte E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aurich - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei in Aurich eine augenscheinlich betrunkene Person auf dem Radweg der Dornumer Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten einen 20-jährigen Mann mit einem schwarzen Fahrrad fest. Er war stark alkoholisiert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei sucht Zeugen, die den 20-Jährigen zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Radweg entlang der Dornumer Straße beobachtet haben. Er soll auf dem Weg versucht haben, eine andere Person von einem Fahrrad zu treten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Südbrookmerland - Kornnatter in Vorgarten gefunden

In Südbrookmerland wurde am Dienstag vor einem Wohnhaus in der Straße Weidenstieg eine Schlange aufgefunden. Nach Rücksprache mit einem Fachmann konnten die eingesetzten Beamten die Schlange einfangen. Bei dem Fundtier handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine ungiftige Kornnatter, die häufig als Haustier gehalten wird. Ein Zoofachgeschäft in Großefehn nahm die Natter vorerst auf. Hinweise auf einen Besitzer nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

